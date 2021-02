Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Comuniștilor din Moldova declara ca a cantat la nunta lui Ilan Șor, insa nu de unul singur, ci in duet. „Da, am cantat cu Nikolai Baskov”, a declarat Voronin, in cadrul emisiunii Cutia neagra de la TV8.

- Uun barbat de 29 de ani, din Miercurea Sibiului, județul Sibiu, care conducea un autoturism pe DN7, pe raza localitații Draganu, din direcția Pitești catre Rm. Valcea, a intrat in coliziune, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, cu un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorca,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Un membru al Garzii de Onoare a Jandarmeriei Romane a cantat Imnul Național, la pian, la altitudinea de 1.700 de metri Un militar al Garzii de Onoare a Jandarmeriei Romane a cantat la pian Imnul de stat la atltitudinea de 1700 de metri, pe Varful lui Roman, in Munții Capațanii,…

- Cei de la PSD ii acuza pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban ca in loc sa salveze acum oamenii care sunt bolnavi de Covid-19 fac planuri pentru un vaccin care va veni, dar care deocamdata nu exista fizic. Germania vrea un acord UE prin care toate stațiunile de schi sa fie inchise pana anul viitor ”Guvernul…