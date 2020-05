Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 mai, o racheta Falcon 9 construita de SpaceX urmeaza sa decoleze de la Centrul Spatial Kennedy, din Florida, trimitandu-i pe astronautii NASA Bob Behnken si Doug Hurley spre Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul unei capsule Crew Dragon aflata la primul zbor de incercare cu…

- Miercuri dupa-masa, in Cape Canaveral, Florida, la ora locala 16:33, SpaceX va avea parte de un moment istoric, incercand sa marcheze prima sa misiune pe orbita cu echipaj uman ca fiind un succes.

- ”Destinul nostru, dincolo de Pamant, nu este doar o chestiune de identitate nationala, ci o chestiune de securitate nationala”, a declarat Donald Trump intr-un comunicat transmis, sambata, de Casa Alba. Lansarea este programata miercuri, la ora 16:33 (20:33 GMT), de la Centrul Spatial Kennedy. O racheta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va asista la lansarea in spatiu a doi astronauti ai NASA la bordul unei rachete a companiei SpaceX, la 27 mai, din Florida, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman care decoleaza de pe teritoriul american dupa anul 2011, a anuntat sambata Casa Alba, citata…

- NASA a anuntat vineri ca a dat unda verde lansarii, miercurea viitoare, a doi astronauti americani la bordul unei rachete SpaceX, fiind primul zbor american cu echipaj uman din 2011, relateaza AFP. Inalti oficiali ai agentiei spatiale si ai companiei Elon Musk s-au reunit de joi la Centrul spatial Kennedy,…

- Doi astronauti veterani din cadrul NASA au sosit miercuri la Centrul Spatial Kennedy din Florida, cu o saptamana inainte de mult-asteptata lansare a unui zbor de incercare a unei capsule spatiale produse de SpaceX care ii va transporta pe cei doi pe Statia Spatiala Internationala (ISS), transmite Space.com,…

- Doi astronauti ai NASA au intrat miercuri in carantina in cadrul pregatirilor pentru o lansare istorica in spatiu cu o capsula a companiei SpaceX, relateaza agentia Xinhua care citeaza un comunicat al agentiei spatiale americane. Astronautii NASA Robert Behnken si Douglas Hurley vor zbura…

- Compania spatiala privata americana SpaceX a realizat cea de-a 6-a lansare a unui transport de 60 microsateliti pe orbita, in cadrul constelatiei Starlink, proiect care atunci cand va fi finalizat va numara cel putin 12.000 de sateliti si va oferi servicii de internet de mare viteza, transmite joi Xinhua.…