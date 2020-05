Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta seara, SC Salubritate Craiova SRL, operatorul care are delegata activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Craiovei, va demara cea de-a doua etapa de dezinsectie, cu conditia ca vremea sa fie favorabila. Dupa lungi amanari, DSP Dolj a avizat, in…

- Patru autoturisme au fost avariate intr-un rutier care a avut loc, marti dimineata, in zona centrala a Craiovei, dupa ce o soferita a trecut pe culoarea rosie a semaforului. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, o femeie de 31 de ani, din comuna Plenita, judetul Dolj, care…

- Decizia primariei de-a monta covorase cu dezinfectant doar la blocurile care nu aveau puse pana la momentul hotararii a iscat discutii in randul asociatiilor de proprietari. Din cele 495 de asociații existente la nivelul municipiului Craiova, 35 de asociații nu au asigurat covorașul cu substanțe dezinfectante…

- Pana la achizitionarea dispenserelor pentru substante dezinfectante care sa fie puse in scara fiecarui bloc, primaria monteaza covorase cu dezinfectant la usa blocurilor. Desi, spun reprezentantii administratiei locale nu vor renunta nici la achizitionarea acestora si montarea in scarile de bloc. “Am…

- Biofarm raspunde provocarilor aduse de valul de imbolnaviri cu COVID 19 conform principiilor și valorilor asumate de companie și iși continua activitatea in aceste zile dificile pentru a putea acoperi solicitarile pacienților. Reprezentanții companiei au luat masurile adecvate aprovizionarii cu materii…

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, comerciantii au majorat preturile la unele produse de baza, cum ar fi legume, fructe si chiar apa plata. Craiovenii, in goana dupa aprovizionare, s-au trezit peste noapte cu preturile dublate la unele produse. Preturile au fost crescut atat in piata, cat si in supermarketuri.…

- Stațiile de autobuz și tramvai din Craiova au fost dezinfectate, astazi, de angajații de la Salubritate . Acțiunea va continua și zilele viitoare. Pe langa masura de a dezinfecta și spala strazile , cea de a dezinfecta toate spațiile din unitațile craiovene de invațamant preuniversitar, incepem de astazi…