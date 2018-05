Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Tataru, judetul Prahova, si-a sapat o locuinta intr-o stanca, folosind tarnacoape facute de el. Initial, Vasile Serban a vrut sa aiba doar un adapost pentru zilele calduroase, acum insa a ajuns sa aiba 7 ”camere”.

- Politistii pitesteni audiaza, joi, un barbat in varsta de 49 de ani din localitatea Mosoaia, cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Politistii au fost anuntati joi de soacra barbatului ca acesta de doua saptamani ii tine sechestrati in casa pe sotia si pe cei patru copii ai lor,…

- Un barbat banuit ca ar fi comis mai multe furturi din locuinta in zona Pipera a fost prins de politisti chiar in timp ce incerca sa patrunda intr-un imobil. Tanarul este suspectat ca, in perioada sarbatorilor de iarna, ar fi sustras bunuri din locuinta lui Gheorghe Hagi.

- Terry Bryant, in varsta de 37 de ani, a furat statueta de la Balul Guvernatorilor, traditionala petrecere organizata dupa gala Oscar, care, anul acesta, a avut loc duminica seara, la Los Angeles. Procuratura din Los Angeles a anuntat, marti, ca barbatul a fost pus sub acuzare si ca risca o…

- Un jurnalist din Slovacia și logodnica sau, ambii in varsta de 27 de ani, au fost impușcați mortal in locuința lor, duminica, informeaza euronews.com. Jan Kuciak scria deseori despre cazuri de frauda cu implicarea oamenilor de afaceri și politicienilor din Slovacia. Poliția suspecteaza ca ultimele investigații…

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Politia californiana a descoperit un mic arsenal, ce includea si arme semi-automate, acasa la un adolescent care amenintase ca va viza liceul unde invata, a informat miercuri seriful din Los Angeles, transmite AFP.

- Zilele trecute, un brașovean in varsta de 62 de ani care plecase la cumparaturi a avut parte de o surpriza neplacuta la intoarcere. In momentul in care s-a intors de la cumparaturi, proprietarul, care locuiește singur, a gasit ușa apartamentului descuiata și a dat nas in nas cu unul din cei doi hoți…