Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a intamplat totul Tentativa de furt parea sa fi avut succes, deoarece hoțul a reușit sa umple un rucsac cu obiecte prețioase in valoare de aproximativ 4.000 de euro. Cu toate acestea, planurile sale au fost date peste cap cand, dupa ce a cautat cateva bunuri de valoare, inclusiv obiecte din aur,…

- Un episod incredibil, aproape suprarealist, in care este implicat un tanar de 19 ani care a fost arestat dupa ce a intrat intr-un apartament din centrul Romei cu intenția de a fura, doar ca a adormit la locul faptei.

- Codin Maticiuc a asistat aseara, in jurul orei 20.00, la scene cel puțin neașteptate, asta dupa ce un barbat a venit și l-a alaturat grupului din care regizorul facea parte. Era impreuna cu Speak, iubitul Mirei, Levi Elekes, și alți doi prieteni, atunci cand hoțul a plecat cu un telefon. Nu doar Codin…

- Activitațile specifice desfașurate cu operativitate de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși au dus la identificarea unui tanar banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat la doar cateva ore de la sesizarea faptei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Miercuri, 27 martie, la ora 05.30,…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a spart un apartament in Moreni și a furat doua televizoare. Barbatul, de fel din Ghirdoveni, este banuit ca ar fi forțat ușa de acces a locuinței in perioada 10-18 martie. Joi, 21 martie, tanarul a fost reținut pentru 24 de ore, iar, ulterior,…

- Doi tineri au fost reținuți de oamenii legii pentru furt calificat. Au distrus o mașina și au furat bunuri in valoare de 4.000 de lei. La data de 13 martie a.c. polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 de Poliție, au dispus masura reținerii, pentru…

- O casa din comuna vasluiana Tutova a ars aproape in intregime, miercuri noapte, dupa ce fiul proprietarilor a stropit cu combustibil lucrurile din casa si le-a dat foc. Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si echipaje specializate pentru limitarea si lichidarea…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din comuna doljeana Sopot a fost arestat preventiv, dupa ce a furat in doua randuri dintr-o scoala aflata in renovare, dar si dintr-o locuinta, informeaza News.ro.Prima spargere a fost data in noaptea de 08 spre 09 februarie in locuinta unei vecine. Potrivit politistilor,…