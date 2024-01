Spaniolii spun că România vrea să cumpere radare de supraveghere aeriană de la ei Ministrul spaniol al Apararii declara ca autoritațile romane pregatesc fonduri pentru a achiziționa radare de supraveghere aeriana din Spania. Un astfel de echipament monitorizeaza spațiul aerian al NATO in estul Europei, in cadrul misiunii NATO, ceea ce inseamna ca romanii ii cunosc bine performanțele. Ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, a declarat, in cadrul unei aparitii la Comisia de Aparare a Congresului Deputatilor din Spania, ca autoritatile romane au in vedere sa cumpere astfel de sisteme avansate de supraveghere, pentru care și-au aratat interesul deja. Decizia ar veni dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

