Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații din Spania, Carolina Darias, a anunțat vineri ca va demara campania de vaccinare a copiilor cu varste intre 12 și 17 ani cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar in septembrie, potrivit Reuters citat de Agerpres . „Ideea pe care o avem este … ca inainte de inceperea…

- Germania autorizeaza vaccinarea cu vaccinul impotriva Covid-19 AstraZeneca-Oxford a tuturor adultilor, indiferent de varsta, anunta ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. Acesta revine astfel asupra deciziei de a limita vaccinarea cu vaccinul britanico-suedez la persoane in varsta de peste 60 de…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…

- Spania, Germania, Italia și Franța vor relua vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa ce Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat ca vaccinul este „sigur și eficace”. Spania va relua de miercuri programul de vaccinare…