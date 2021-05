Spania: Semnal de avertisment privind oprirea declinului cazurilor de COVID

Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi accelereaza campania de vaccinare anti-COVID19 si va inocula complet 25 de milioane de persoane pana la sfarsitul lunii iulie, a declarat marti premierul Pedro Sanchez, confirmand de asemenea obiectivul de a vaccina 70% dintre spanioli pana la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters…

- Guvernul Frantei a majorat estimarea privind deficitul bugetar din acest an de la 8,5% din PIB la 9%, in conditiile care care tara va intra in a treia carantina nationala pentru Covid-19, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters, conform news.ro. Modificarea…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…

- Selectionerul Bosniei, bulgarul Ivailo Petev, a fost testat pozitiv la Covid-19 inaintea meciului de pe teren propriu cu reprezentativa Frantei, programat miercuri seara in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal editia 2022, a anuntat Federatia bosniaca (NFSBIH), citata de Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat, luni, ca majoritatea regiunilor de pe glob inregistreaza o crestere a numarului cazurilor de Covid-19, transmite Reuters. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? Numarul…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 7%, cel mai mare declin zilnic consemnat din vara trecuta, din cauza temerilor tot mai mari provocate de cresterea cazurilor de Covid-19 in Europa si de aprecierea dolarului american, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Premierul britanic Boris Johnson, 56 de ani, a anuntat joi, 18 martie, intr-o conferinta de presa, ca se va vaccina vineri cu serul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, insistand ca ambele vaccinuri care sunt administrare in prezent in campania de imunizare din tara sa – de la Oxford/ AstraZeneca…

- Suedia a anuntat marti ca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19 ca masura de precautie, potrivit Reuters. Germania, Franta si Italia au declarat luni ca vor opri administrarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 dupa ce mai multe tari au raportat posibile efecte…