Spania: Peste 600 de migranţi au fost salvaţi luni pe mare Peste 600 de migranti, dintr-un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP.



In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18 ambarcatiuni au fost preluate si transportate in porturile Tarifa si Barbate.



In paralel, 236 de migranti, inclusiv patru minori, au fost salvati mai la est, in Marea Alboran, intre Spania si Maroc. Acestia au fost transportati la bordul a cinci ambarcatiuni in porturile Motril… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini a sugerat miercuri ca Spania sa primeasca urmatoarele patru nave care transporta migranti salvati in largul Libiei, deoarece, afirma el, Spania nu si-a respectat promisiunile cu privire la primirea de migranti in trecut, relateaza AFP.

- CM 2018. Arabia Saudita avea nevoie de macar un punct in meciul cu Uruguayul, pentru a mai spera la calificare, dar au cedat la limita, scor 0-1. Rezultatul consfinteste eliminarea Arabiei Saudite si a Egiptului, care au 0 puncte dupa primele doua runde. In conseccinta, "faraonii" si sauditii vor…

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Maroc - Iran, grupa B de la Campionatul Mondial. A doua grupa a Mondialului este una care propune o finala inca din prima zi. Alaturi de Spania lui Iniesta și Portugalia lui Cristiano Ronaldo, din aceasta grupa mai fac parte doua echipe, Iran și Maroc

- Italia refuza sa permita acostarea unei nave cu migranti in oricare din porturile sale si a cerut Maltei sa isi deschida portile pentru transportul respectiv, a declarat duminica un oficial agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat. Nava "Aquarius", folosita…

- Tehnicianul Julen Lopetegui si-a prelungit contractul de selectioner al Spaniei pana in 2020, a anuntat, marti, Federatia Spaniola de Fotbal, conform news.ro.Venit in 2016 la nationala Spaniei, in locul lui Vicente Del Bosque, Lopetegui nu are nicio infrangere pe banca ibericilor, avand un…

- Cinci elefanti au determinat autoritatile sa inchida o autostrada in sud-estul Spaniei, dupa ce au scapat dintr-un vehicul avariat intr-un accident rutier, relateaza BBC News. Unul dintre elefanti a murit din cauza ranilor pe care le-a suferit, iar alti doi au fost raniti, a anuntat politia locala citata…