- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza...

- In prezent, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, insa deși se lauda cu mii de fani, puțini știu cum s-au cunoscut. Soția prezentatorului de televiziune de la „'Neatza cu Razvan și Dani” s-a gandit sa le faca o surpriza internauților și le-a dezvaluit…

- ISU Prahova anunta, joi, cauza incendiului de la Brazi ca fiind, cel mai probabil, "folosirea intentionata sau din culpa a conditiilor pentru a genera evenimentul". "Incendiul de la Brazi a izbucnit cel mai probabil din cauza folosirii intentionate sau din culpa a conditiilor pentru a…

- Deși este mereu cu zambetul larg pe buze, Viorica de la Clejani nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi, in direct. Artista este ingenuncheata de pierderea tatalui sau, care a fost rapus in urma cu o luna din cauza virusului ucigaș. Soția lui Ionița se simte vinovata de moartea parintelui sau,…

- Oamenii legii au o prima reacție dupa ce soția unui barbat a acuzat ca barbatul ei ar fi fost dat cu capul de pamant de poliție. Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din București, iar un vecin a sarit sa il bata pe barbatul din casa caruia a izbucnit incendiul. Locatarul violent a fost imobilizat…

- Un incendiu violent a izbucnit vineri dupa-amiaza, la acoperișul unei case aflata pe strada Mihai Viteazu din municipiul Calafat, județul Dolj. Potrivit ISU Dolj, azi 23.04.2021, Detașamentul de Pompieri Calafat a intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru stingerea unui incendiu…