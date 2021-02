Timisoara. Zeci de locatari evacuati dupa dezinsectia unui spatiu comercial de la parter cu o substanta toxica

In aceasta noapte, ISU Timis, a fost anuntat, printr un apel prin 112, ca in scara unui bloc de pe Calea Sagului din Timisoara se simte miros intepator care patrunde si in apartamente.De… [citeste mai departe]