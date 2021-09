Sotheby’s este pe cale să scoată la vânzare o comoară Sotheby’s este pe cale sa scoata la vanzare o adevarata comoara, dupa cum au declarat specialiștii in domeniu. Casa de licitații va oferi intr-adevar la New York o copie tiparita a primei ediții a Constituției Americane! Acesta este unul dintre cele 11 exemplare ale textului, așa cum a fost adoptat de parinții fondatori ai Americii la o convenție de la Philadelphia in 1787, dupa ce a supraviețuit trecerii timpului.„Constituția Goldman este unul dintre cele mai rare și mai ravnite documente istorice care au fost vreodata licitate”, a declarat Selby Kiffer, specialist principal la departamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar rar al textului Constitutiei americane va fi expus in mai multe orase din SUA si scos la licitatie in New York de filantroapa Dorothy Tapper Goldman, informeaza News.ro . Documentul, considerat a fi singurul exemplar al Constitutiei din tirajul original care se afla in colectie privata,…

- La trei ani de la autodistrugerea in direct, opera „Girl with Balloon” a artistului stradal Banksy este scoasa la vanzare de Sotheby’s Londra, intr-o sesiune care va avea loc pe 14 octombrie. Pretul a fost multiplicat de patru ori. ”Girl with Balloon”, celebra lucrare a lui Banksy care s-a autodistrus…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane ratificate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia va fi scos la licitatie in curand la New York pentru o valoare estimata intre 15 si 20 milioane de dolari, a anuntat vineri casa de licitatie Sotheby's, potrivit AFP. Sotheby's expune pana…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane ratificate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia va fi scos la licitatie in curand la New York pentru o valoare estimata intre 15 si 20 milioane de dolari, a anuntat vineri casa de licitatie Sotheby's, potrivit AFP. Sotheby's expune pana…

- Un roman cautat de FBI pentru frauda pe internet, spalare de bani, falsificare de pasapoarte si pentru care autoritatile americane promiteau o recompensa de 750 de mii de dolari pentru informatii care putea duce la capturarea sa a fost prins de politistii Sectiei 2 din Bucuresti. „La data de 25.08.2021,…

- Prmiul ministru Florin Cițu susține ca nu știe de unde a aparut dosarul conform caruia ar fi datorat aproape 6.700 de dolari unei banci din Statele Unite ale Americii și spune ca nu a avut pana acum la cunșoștința de acest fapt. „Este, de fapt, o decizie de respingere a unei sentinte civile despre…

- Liderul grupului deputaților USR – PLUS, Ionuț Moșteanu, ii solicita premierului sa clarifice „urgent” situația datoriei de aproape 6.700 dolari, neachitate unei banci din Statele Unite. „Premierul Cițu este acuzat ca a dat țeapa unei banci. Este o acuzație foarte grava. Am incredere ca premierul va…

- Cițu sfideaza controversele din spațiul public legate de zilele petrecute dupa gratii și publica mai multe fotografii din anul 2006, din New York City.Premierul ignora discuțiile despre faptele care s-au intamplat la finalul anului 2000. Florin Cițu se afla la studii atunci in Statele Unite ale Americii…