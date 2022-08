Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Guța are mari probleme de sanatate, insa cantareața spera ca iși va reveni cat mai curand. Ea a marturisit la Antena Stars ca urmeaza sa fie operata in Turcia, acolo unde i s-a va schimba valva principala de la inima.

- Cunoscuta cantareața Andreea Balan s-a bucurat din plin de cea de-a treia seara a Festivalului Untold care are loc in aceste zile la Cluj. Andreea Balan a stralucit la Untold 2022. Se vede clar in imaginile postate pe Facebook, acolo unde cantareața s-a declarat incantata de atmosfera festivalului care…

- Alex Leonte a fost parasit de Theo Rose, dupa 5 ani de relație. Cantareața s-a indragostit de Anghel Damian, fostul iubit al actriței Lia Bugnar, chiar pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. Fostul iubit al artistei este nepotul lui Marin Barbu. Acesta a fost surprins de paparazzii de la...…

- In exclusivite pentru Antena Stars, Teo Peter Jr a marturisit cum a fost la un pas de moarte, dupa 18 ani de la decesul tatalui sau. Ce a marturisit artistul, dar și cum a reușit sa evite o tragedie.

- Cu toții știm ca in urma cu ceva vreme Iulia Salagean a marturisit ca iși dorește sa devina mama din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi a dezvaluit din ce motiv vrea sa faca acest pas important cat mai curand.

- Daniela Gyorfi, in varsta de 53 de ani, a avut prima reacție dupa ce a fost imitata in mod ironic pe Tik Tok. Artista marturisește ca nu se supara, ba chiar le mulțumește celor care iși ocupa timpul cu așa ceva. „Atata timp cat oamenii se preocupa sa intre in pielea unui personaj, fie ca il ironizeaza,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, au oferit detalii despre nunta. Iata cand va avea loc marele eveniment. Artista a marturisit cand va naște. Ce au spus cei doi despre numele copilului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Hanca a marturisit ca a ramas insarcinata, dupa ce voia sa adopte un copil. Ce a marturisit soția cunoscutului fotbalist despre sarcina. Ce planuri de viitor au cei doi.