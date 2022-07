Sorina B. și Dr. Mako lansează Bonjour Sorina B. și Dr. Mako lanseaza „Bonjour”, un single cu versuri in limba engleza și franceza despre iubirea și increderea pe care alegi sa o acorzi persoanei iubite. Compus de catre Dr. Mako, și Sorina B., „Bonjour” te poarta timp de trei minute intr-o poveste demna de filmele pariziene, una in care cuvintele potrivite spuse la momentul potrivit pot duce catre o frumoasa poveste de iubire și este insoțit de un videoclip ce completeaza mood-ul single-ului, realizat de Calatorie Magica și regizat de catre Alex Marica. „Piesa povestește despre iubire, despre increderea și puterea pe care ți-o da jumatatea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

