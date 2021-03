Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air va conecta Cluj-Napoca cu Zakynthos și Mykonos, și Iași cu Santorini, cu doua zboruri/saptamana ce vor fi operate catre fiecare destinație insorita incepand cu 11 iunie 2021. Tarifele incep... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Rehau, producator german de solutii pentru fereste, instalatii, mobila si automotive, are de la inceputul acestui an un nou country manager in Romania, Alexandru Oprea, cu o experienta de 17 ani in companie. Alexandru Oprea preia pozitia de country manager de la Alessandro Hillebrand, care va fi responsabil…

- Nationala de handbal masculin are programata reunirea, in 4 martie, la Bucuresti, pentru dubla cu Kosovo, din preliminariile CE2022. Meciurile vor avea loc in 10 si 14 martie. Romania ocupa locul 2 in grupa 8 a preliminariilor CE2022, cu 2 puncte, dupa liderul Suedia, cu 4. Muntenegru are tot 2 puncte,…

- Studenții nu vor mai avea gratuitate pe tren, a anunțat premierul României, dar vor beneficia de 50% reducere la biletele de tren: „Se modifica și se revine la 50%. Eu nu vad un capat de țara și dau exemple alte țari din Europa.…

- În țarile UE s-au înmatriculat peste 500.000 de mașini full-electrice anul trecut, fiind un nou record, 2.800 dintre acestea intrând în România, arata datele ACEA. Pe piața locala au scazut cu 22% înmatricularile de mașini noi diesel și cu 39% cele pe benzina, dar…

- NET (Reteaua pentru Sectorul Privat European in Turism) cere autoritatilor europene sa inlocuiasca perioada de carantina cu testarea mai eficienta a celor care se intorc in propriile tari. Activitatea agentiilor de turism din Romania a fost grav afectata in anul 2020 datorita restrictiilor…

- Turistii romani au manifestat, la finele anului trecut, pe fondul schimbarilor si restrictiilor de calatorie impuse tarilor europene, un interes crescut pentru tari exotice indepartate sau din zona Orientului Mijlociu si a Golfului Arabiei, potrivit Vola.ro. Conform ultimelor date inregistrate…

