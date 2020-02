Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general CNAIR, Sorin Scarlat, a mers sambata, 8 februarie intr-o vizita inopinata pe șantierele autostrazii Sebes-Turda, Loturile 1 și 2. Intr-o postare pe Facebook-ul instituției, Scaralat susține ca le-a solicitat celor doi antreprenori, care lucreaza pe loturile 1 și 2 sa se mobilizeze…

Vineri, 10.01.2020, ministrul Transporturilor Lucian Bode și șeful CNAIR Sorin Scarlat s-au deplasat pe cele doua loturi in execuție ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda, discutand cu antreprenorii,...

Lucrarile pe loturile 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda au curs foarte lent in 2019, cu un avans de doar 20%, respectiv 13%.

- La inceputul saptamanii , in judetul Dambovita a facut o vizita de lucru, Sorin Scarlat, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, seful CNAIR, Sorin Scarlat a facut cateva declaratii legate de DN 71,DN 7, Centura Gaesti si despre viitorul drum expres …

Luni dimineața, Marcu Company, o firma subcontractoare pe partea de terasamente pe lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, a oprit complet lucrarile și a organizat un protest in fața organizarii de...

- Ziarul Unirea TOP constructori pe șantierele autostrazilor, in octombrie 2019. Ce progrese s-au facut pe autostrada A10 Sebeș-Turda, loturile 1 și 2 TOP constructori pe șantierele autostrazilor, in octombrie 2019. Ce progrese s-au facut pe autostrada A10 Sebeș-Turda, loturile 1 și 2 Și in octombrie,…

CNAIR vine cu precizari, privind oprirea lucrarilor pe lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda, informație care a aparut in mass media, in urme unei decizii a instanței.

Lucrarile la autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, intrerupte temporar intr-o zona de catre instanța!