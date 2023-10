Stiri pe aceeasi tema

- Diana, fiica lui Adrian Enache, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Sorin Ovidiu Vintu și celebrul artist au devenit bunici și sunt in culmea fericirii.E bucurie mare in familia lui Adrian Enache și a lui Sorin Ovidiu Vintu. Diana Enache și Ionuț Vintu au devenit parinți pentru prima data și traiesc…

- Fostul selectioner german Berti Vogts a declarat, luni, ca e nevoie de o reforma mai profunda si de actiune din partea Federatiei Germane de Fotbal (DFB), dincolo de numirea unui nou selectioner la echipa nationala, transmite DPA, potrivit Agerpres.''Trebuie sa se intample ceva urgent, lucrurile…

- In urma cu cateva luni, Diana Enache nu a vrut sa spuna marea veste ca este insarcinata, insa iata ca acum se bucura de una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, pe rețelele sale personale de socializare, fiica lui Adrian Enache a postat mai multe fotografii cu burtica de gravida.…

- Fiica lui Codin Maticiuc are 4 ani și joaca deja in primul ei lungmetraj. Actorul a facut primele declarații și recunoaște ca nu se aștepta ca Smaranda sa fie atat de buna și sa se descurce atat de bine. Aflat la cel de-al treilea sezon din din serialul Clanul, Codin Maticiuc spune ca are și mai multe…

- O federație de fotbal din Europa, chiar cea in care se afla Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul UE, a luat o decizie surpriza. Oficialii forului belgian au anunțat ca la meciurile echipei naționalei de fotbal, imnul va avea o varianta in trei limbi. Soluția va implementata de la prima…

- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.