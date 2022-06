Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend Festivalul “Zilele Veveritelor”de la Buzias se intoarce dupa trei ani de pauza din cauza pandemiei. Ajuns la cea de-a VI-a editie, festivalul pregateste si in acest an multe surprize pentru participanti. Nu va lipsi nici deliciosul concurs gastronomic ,, Cele mai bune sarmale din Banat”.…

- Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazar, a fost ales președinte al Ligii Aleșilor Locali din PMP Suceava. Duminica, la Sucevița, s-a desfașurat ședința de constituire a Ligii Aleșilor Locali din cadrul filialei județene a PMP Suceava. Liderul organizației județene a acestui partid, Marian ...

- Dupa trei ani, in care a fost intrerupt din cauza pandemiei, Festivalul “Zilele Veveritelor”de la Buzias se intoarce. Deja traditionalul festival, ajuns la editia cu numarul VI, va avea loc la fianul lunii mai. Nu va lipsi nici de aceasta data deliciosul concurs gastronomic ,, Cele mai bune sarmale…

- Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Alin Nica, omologul sau liberal și in același timp președinte al Consiliului Județean. Social-democratul a acuzat atat administrația judeteana, dar și direct pe Nica ca nu are niciun fel de proiecte noi, profitand doar de…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 15 aprilie, in jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buziaș au depistat, pe strada Principala, din orașul Buziaș, un barbat,…

- Vineri, 8 aprilie, intre orele 8:30 și 10:30, Aquatim va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strazile Bisericii, 22 Decembrie și Griviței, din cauza lucrarilor de conexiune a noii rețele in caminele de vane. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Miercuri, 6 aprilie, intre orele 8-16, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Faget, pe strazile Gheorghe Doja, George Coșbuc, Ștefan cel Mare și Aleea Spitalului, datorita lucrarilor de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. De asemenea, miercuri, 6 aprilie, intre orele 9 și 14, se…

- Disputa pe tema distribuirii tichetelor de masa pentru cei care s-au vaccinat și nu mai au centre in Timișoara de unde sa le ridice tinde sa se amplifice. Subprefectul Ovidiu Draganescu insista ca municipalitatea putea și trebuia sa preia și sa dea beneficiarilor aceste tichete, dar ca nu dorește pentru…