- Sorin Grindeanu a apreciat, vineri, ca pe santierul centurii sud din Timisoara este o mobilizare exemplara, insa a acuzat Primaria Timisoara ca nu a relocat retele si nici nu a facut un schimb de terenuri, asa cum prevede un protocol semnat de actuala administratie. ”Eu cred ca majoritatea dintre…

- Mult discutatul proiect de reabilitare a liniilor de cale ferata care traverseaza Timișoara se impiedica de un nou obstacol, care ar putea duce la pastrarea barierei de pe Baader, pentru a nu se pierde banii europeni, spune Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, aflat vineri la Timișoara. Aceasta…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre ordinul pe care ministrul Transporturilor l-a semnat ieri pentru aprobarea implementarii a patru proiecte de reabilitare-modernizare de cai ferate. Doua din proiecte se refera la Reșița Nord-Reșița Sud și Timișoara-Voiteni-Reșița, conexiune cu Serbia prin Stamora Moravița!…

- Vești proaste. Ministerul Transporturilor: CFR Infrastructura a anulat toate cele șase licitații pentru modernizarea Magistralei Craiova – Caransebeș. Am putea pierde finanțarea externa! Adio linii feroviare pe care sa circulam cu 160 km/ora! Adio tunele, viaducte și stații CFR noi pe magistrala Craiova-Caransebeș!…

- Majoritatea romanilor considera ca lucrurile in Romania se indreapta mai degraba intr-o directie gresita, potrivit unui sondaj al Centrului de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) publicat duminica.

- Parlamentarii PNL de Suceava, senatorul Constantin Daniel Cadariu și deputatul Bogdan Gheorghiu, ambii foști miniștri, au fost prezenți astazi la semnarea contractului pentru proiectarea și construcția lotului Leghin-Targu Neamț din autostrada A8. Semnarea contractului a avut loc la sediul Ministerului…

- „O sa am intalnire cu Primaria, cu primarul (Dominic Fritz, n.r.) si echipa dansului, legata de proiectul pe feroviar care traverseaza Timisoara, care in acest moment nu are toate acordurile de la Primarie. Am ajuns in situatia pe care nu mi-o doream, si anume sa fie ultimul proiect care primeste avize.…

- Autostrada Sibiu-Fagaras: a fost semnat contractul pentru lotul 3. Cine se va ocupa de lucrarile de pe tronsonul de 17,6 kilometri Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri ca a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia Lotului 3 al Autostrazii Sibiu-Fagaras. Valoarea…