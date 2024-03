Grindeanu făcut KO de Tîlvar: Spitalul Witing nu poate fi dat gratis la Ministerul Apărării Disperarea ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a da gratis cat mai repede cele 15 spitale CFR catre baronii locali PSD și PNL a intrat in impas din cauza Ministerului Apararii Naționale, condus de Angel Tilvar, chiar la spitalul decorat de președintele Klaus Iohannis. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, este foarte nervos in ultima vreme pentru ca cele 15 spitale CFR nu au ajuns la baronii locali de la PSD și PNL, dar nici la Ministerul Apararii Naționale sau la UMF Carol Davila. Ultima lovitura incasata de Sorin Grindeanu a venit de la Ministerul Apararii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

