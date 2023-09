”Inca un pas pentru constructia autostrazii Sibiu-Fagaras, parte a A13! CNAIR a desemnat astazi castigatorul pentru proiectarea si executia tronsonului 1, Boita- Avrig- Marsa (DJ105G) in lungime de 14,25 km”, a aratat Grindeanu, vineri, intr-o postare pe Facebook. Constructorul turc – Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. – are la dispozitie 12 luni pentru proiectare si 36 de luni pentru executia lucrarilor. Valoarea contractului, finantat din Programul Transport, este de 1,89 miliarde lei fara TVA. ”In cadrul acestui contract, antreprenorul va trebui sa construiasca 6 viaducte si 17 poduri…