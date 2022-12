Stiri pe aceeasi tema

- CFR Infrastructura a anuntat ca investeste 105,54 milioane lei pentru lucrari de reparatii linii, consolidari si modernizarea trecerilor la nivel pe raza SRCF Galati, Iasi si Cluj. Astfel, ina cest moment, pe raza celor trei regionalelor sunt in derulare lucrari de reparatii si intretinere la componentele…

- ​CFR SA anunța ca in sudul țarii sunt in derulare lucrari de reparații linii și instalații feroviare in valoare de 255 milioane lei. Cele mai multe sunt in București, dar se vor face reparații și la Giurgiu, Constanța, Lehliu, tronsonul Predeal - Brazi, Ciulnița și Slobozia.

- CFR Infrastructura anunta investitia a 255,6 MILIOANE lei pentru lucrari de reparatii linii, aparate de cale si instalatii feroviare pe raza SRCF Bucuresti si ConstantaPotrivit CFR Infrastructura pe raza celor doua regionale din sudul tarii SRCF BUCURESTI si SRCF CONSTANTA sunt in derulare lucrari de…

- ”SRCF Craiova a primit o oferta la procedura de licitatie pentru reconstructia si repararea Viaductului Carcea, situat pe linia CF Videle – Orsova, grav avariat in 2018, dupa deraierea unui tren privat de marfa”, a transmis, luni, CFR Infrastructura. Sursa citata a precizat ca obiectivul este proiectarea…

- Lucrarile de reparații și reabilitare termica a patru unitați de invațamant din județul Cluj, finanțate din fonduri de la Consiliul Județean, au fost finalizate, anunța forul clujean. Astfel, cei 130.000 de lei alocați Primariei comunei Mica au fost folosiți pentru achiziția unei centrale termice noi…

- In cadrul lucrarilor de intreținere executate pe sectorul cuprins intre joncțiunea cu DC 91 Saliște și lacul Micești, situat pe DJ103Z, Consiliul Județean Cluj a demarat lucrarile de așternere a stratului de balast stabilizat, ca etapa premergatoare asfaltarii.

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice ce vizeaza "Reparatii accidentale si furnizare piese schimb pentru sistemul de semnalizare maritima". Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de reparatii accidentale…

- Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 19.09 – 23.09.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele activitați la infrastructura rutiera:Reparații asfaltice pe DJ 723, lim. Jud. Dambovița…