Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu vine cu detalii importante in privința lucrarilor importante pe care urmeaza ca elevii sa le susțina in anul școlar 2021-2022. Cand se vor da tezele, Evaluarea Naționala și BAC-ul? Teze, Evaluare Naționala și BAC 2021-2022 Ministrul Educației a declarat cum vor evolua lucrarile in anul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca tezele si simularile se vor derula normal intrucat se doreste ca noul an scolar sa decurga normal. Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara la Digi24 ca dorește ca in anul școlar 2021-2022 sa se dea teze in mod normal, dupa ce atat in anul…

- Sorin Cimpeanu: Tezele și simularile se vor da normal. Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor ramane neschimbate Sorin Cimpeanu: Tezele și simularile se vor da normal. Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor ramane neschimbate Dupa ce atat in anul școlar trecut, cat și in semestrul al doilea din…

- ,,In momentul de fata, tezele se vor da normal, simularile se vor derula normal. Mai mult decat atat, la clasa a II-a, a IV-a a VI-a (...) vrem corectarea informatizata si corectarea datelor pe fiecare item, ca sa avem o relevanta si sa fie un instrument de decizie cu privire la portiunile din materie…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara la Digi24 ca in anul școlar 2021-2022 se vor teze in mod normal, dupa ce atat in anul școlar trecut, cat și in semestrul al doilea din anul școlar 2019-2020, ele au fost suspendate din cauza pandemiei și a școlii online. De asemenea, ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca modalitatea organizarii admiterii examenului de Evaluare Nationala pentru admiterea in licee nu se va schimba pentru elevii care intra in clasa a opta in anul scolar care va incepe luna viitoare. El sustine ca schimbari cu privire la admiterea la liceu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca isi doreste ca din toamna anului 2022 sa se reintroduca admiterea in licee, acolo unde este concurenta mare. El a mai precizat ca spera ca in doua saptamani sa fie adoptat un memorandum in acest sens si ca partidele din Coalitia de guvernare isi…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca liceele vor putea organiza examene de admitere chiar din 2022. Pentru ca acest lucru sa se intample, este nevoie ca noua lege a Educației sa fie adoptata cel tarziu la inceputul anului viitor. Elevii ar putea opta fie pentru Evaluarea naționala, ca și pana…