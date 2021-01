Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. […] Articolul Sorin Cimpeanu promite ca elevii vor primi maști de la școala apare prima data in Monitorul de Vrancea .