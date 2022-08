Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca nimic nu se poate face fara Educatie, iar pentru aceasta este nevoie de finantare si de un management capabil sa implementeze toate proiectele si schimbarile necesare. „Am fost intrebat care cred eu ca este cel mai bun ministru al Educatiei din ultimii 30 de ani. Cu tristete v-o spun – niciunul. Incepand cu mine, ministru care a avut un mandat din 2014 – 2015. Este simplu, este logic, daca am fi fost buni nu am fi fost in aceasta situatie acum”, a afirmat Sorin Cimpeanu, intr-o dezbatere organizata la Iasi privind noua legislatie din…