Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și-a dezamagit profund susținatorii in meciul cu FCU, pierdut sambata seara cu 2-0. La finalul intalnirii de pe „Ion Oblemenco“, antrenorul Științei, Mirel Radoi, a explicat cu lux de amanunte ce a condus la eșecul cu rivalii din oraș. „A fost o partida mult așteptata, echilibrata,…

- Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Carțu, a fost deranjat total de unele decizii ale arbitrului central de la partida cu Chindia Targoviște, Ionuț Coza, și l-a taxat dupa meciul de pe „Ilie Oana“. „A arbitrat cu masuri diferite!“ a tunat conducatorul Științei. „Am pierdut doua puncte.…

- Sorin Carțu, președintele de la CSU Craiova, a anunțat ca Mirel Radoi i-a reprimit la antrenamente pe Andrei Ivan, Jovan Markovici, Sergiu Hanca și Ionuț Vina. Cei 4 fusesera excluși din lot de Radoi inainte de meciul cu Rapid, scor 2-2, in etapa 18 din Liga 1, ultima inainte de intreruperea Superligii.…

- Exclus din lot de antrenorul Mirel Radoi, Andrei Ivan are spatele asigurat. Asta pentru ca in urma cu doua saptamani a avut o „deschidere“ mare din partea conducerii Universitatii Craiova , care i-a pus in fata un nou contract pe cinci sezoane. Anuntul a fost facut chiar de finantatorul Mihai Rotaru.…

- Marian Copilu, președintele executiv al Universitații Craiova, a plecat de la echipa din Banie a doua zi dupa victoria cu Petrolul, 2-1. Copilu, cel care lucra la CSU Craiova din ianuarie, ar fi decis sa demisioneze. „Vreau sa fiu mai aproape de familie! Renunț la fotbal”, a transmis Marian Copilu,…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti) și Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova , Sorin Cartu, a fost bulversat de modul cum s-a desfasurat meciul cu Farul, dar s-a aratat bucuros ca punctele au ajuns in Banie. „Din cauza unor astfel de meciuri m-am lasat de antrenorat. Mi-ar fi fost greu sa gestionez acum. Cand esti tanar e altceva,…

- Jovan Markovic a fost protagonistul a doua dintre golurile Universitatii Craiova in victoria cu Farul, scor 4-3 , asta intr-o zi foarte speciala pentru el. Atacantul de 21 ani a devenit tatic de baiat cu doar cateva ore inaintea partidei, iar fericirea a fost uriasa. „Ma bucur foarte mult ca am reușit…