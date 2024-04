Stiri pe aceeasi tema

- Partida de fotbal Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova, din Superliga, are loc duminica, de la ora 19.00. In cazul in care va fi utilizat, Alexandru Cretu va bifa meciul cu numarul 200 in principala competitie interna, potrivit mediafax.ro

- Costel Galca a fost numit recent in funcția de antrenor al Universitații Craiova, chiar in saptamana premergatoare duelului cu Sepsi, din etapa a 5-a a play-off-ului. Noul tehnician al gruparii alb-albastre a si reușit deja sa convinga o legenda a clubului din Banie, care a avut doar cuvinte de lauda…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Prezent in studioul GSP Live este Nicolae Grigore, selecționerul Romaniei U16, alaturi de care vom trage concluziile etapei cu numarul 2 din play-off-ul Superligii: CFR s-a incurcat la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi, 1-1, Universitatea…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda secunda a play-off-ului Superligii. Sorin Carțu e de parere ca Alexandru Mitrița (29 de ani) și Ștefan Baiaram (21 de ani) merita sa fie prezenți la Euro 2024. Mihai Rotaru a intervenit dupa victoria cu Rapid și l-a cerut pe Alexandru Mitrița…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda secunda a play-off-ului Superligii. Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a intrat in direct imediat dupa meci și l-a cerut pe Alexandru Mitrița la echipa naționala. Alexandru Mitrița a condus revenirea Universitații Craiova in…

- FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova dau cate doi fotbaliști in Dream Team-ul sezonului regulat al SuperLigii alcatuit dupa parametrii Wyscout. Formația ideala a campionatului e completata cu cate un jucator de la Rapid, Sepsi, U Cluj, FCU Craiova și FC Botoșani. Sezonul regulat a ajuns la final,…

- Eșecul suferit de Petrolul in ultima runda a sezonului regulat, 1-2 contra lui Sepsi Sf. Gheorghe, a zdruncinat și mai tare lucrurile la Ploiești. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor…

- Ștefan Baiaram a primit diagnosticul dupa ciocnirea cu Alexandru Albu in derby-ul dintre Universitatea Craiova și Rapid, scor 1-1. Extrema juveților a suferit o fractura de piramida nazala și va purta masca pana la 2 ani. Ștefan Baiaram, mijlocașul lateral in varsta de 21 de ani al Universitații Craiova,…