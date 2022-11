Atmosfera a devenit din ce in ce mai tensionata in ediția din aceasta seara la Chefi la cuțite, dupa ce Sorin Bontea a izbucnit in nervi. Acesta a fost complet deranjat de atitudinea lui Gabriel Dragușanu, care nu a respectat indicațiile pe care le-a primit, fapt care l-a facut pe chef Bontea sa iși iasa din fire și sa ridice tonul.