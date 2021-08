Vesti proaste pentru Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF in guvernul Boc: cererea lui de eliberare conditionata a fost respinsa de magistrații Judecatoriei Sectorului 4 din București. In luna mai 2019, Curtea de Apel l-a condamnat pe Sorin Blejnar la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de corupție. In prima instanța, Blejnar fusese condamnat la […] The post Sorin Blejnar a primit un raspuns-SOC la cererea de eliberare conditionata! first appeared on Ziarul National .