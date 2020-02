Sore, amor ca-n filme cu Mihai Bendeac. Lista femeilor celebre care s-au iubit cu juratul de la iUmor

Stiri pe aceeasi tema

- IUMOR SEZONUL 8. Sezonul cu numarul opt va debuta in luna februarie, anunța reprezentanții Antena 1, citati de Pagina de Media. Concurenții se vor intrece, din nou, pentru premiul de 20.000 de euro. Show-ul va fi prezentat și in acest sezon de Șerban Copoț și Dan Badea. Mihai Bendeac, marturisire…

- Cel mai urmarit show de umor va reveni in curand la Antena 1 cu un nou sezon de senzație. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut o prima zi de filmare absolut surprinzatoare, plina de elemente surprize, gata sa ii provoace pe jurați sa ofere cele trei ”Thumbs up”. Primii concurenți au sosit inca de…

- Dupa 11 ediții de audiții și o semifinala, iUmor, cel mai urmarit show de umor din Romania, a ajuns la marea finala in cadrul careia 12 concurenți se vor lupta pentru marele premiu in valoare de 20.000 de euro. De-a lungul celui de-al șaptelea sezon, jurații au avut parte de numere foarte amuzante,…

- Maia Morgenstern a urcat pe scena iUmor unde i-a luat la „roast” pe cei trei jurați ai acestui show: Cheloo, Delia și Mihai Bendeac. „Sa fii luat la mișto de dna Maia este tot un fel de laudatio”, a spus Dan Badea, coprezentator al emisiunii. Indragita actrița și-a inceput momentul cu Cheloo, pe care…

- iUmor 29 noiembrie 2019. Marian Godina a fost și el prezent pe scena emisiunii iUmor. Acesta a decis sa-i ia la rand pe jurații din emisiunea difuzata pe Antena 1, spre surpriza telespectatorilor. Polițistul apreciat de foarte mulți romani a fost invitat sa vina in vineri, pe 29 noiembrie, pentru…

- Momente grele pentru Cheloo, in a noua ediție „iUmor”. In aplauzele Deliei și ale lui Mihai Bendeac, Shelu a revenit in forța pe scena celui mai tare show de comedie. Cum vede un tip ca Shelu dragostea și rolul ei in viața noastra? Imagini incredibile, exclusiv pe Antena Play!

- Simion Ștefan, mentalistul despre care se spune ca poate intra in mintea oricarui om revine in cea mai noua editie iUmor, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1. Artistul nu vine singur, ci impreuna cu Dorian Popa, alaturi de care acesta a pregatit un moment incredibil. Chiar daca au fost implicati…