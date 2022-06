Tenismena Sorana Cirstea, locul 36 WTA si favorita 6 s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Cirstea a trecut in sferturi de croata Donna Vekic, locul 92 WTA, scor 5-7, 6-3, 6-4. In penultimul act, romanca o va intalni pe castigatoarea meciului Daiana Iastremska (Ucraina, 79 WTA) – Shuai […] The post Sorana Cirstea, in semifinale la Birmingham appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .