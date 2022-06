Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, emoții la Eastbourne. Jucatoarea din Targoviște a jucat, luni, in primul tur al competiției WTA 500 la doar 24 de ore dupa semifinala pierduta la Birmingham. Iubita lui Ion Ion Țiriac a intalnit-o in primul tur pe ucraineanca Anhelina Kalinina (36 WTA). Lucrurile n-au mers prea bine…

- Sorana Cirstea debuteaza in turneul de la Eastbourne. Jucatoarea din Targoviște a fost foarte aproape de finala competiției de la Birmingham. Romanca a pierdut dramatic in semifinale in fața chinezoaicei Shuai Zhang, 4-6, 6-1, 6-7. Sorana Cirstea nu va avea pauza și va lua startul, chiar de azi, in…

- Sorana Cirstea, dialog savuros cu Ion Ion Țiriac, inainte de debutul la Birmingham. Jucatoarea din Targoviște ia startul, astazi, in turneul de pe iarba, din Anglia. Ea o va intalni in primul tur pe americanca Shelby Rogers (29 de ani, 39 WTA). Dar, intre timp, Sorana Cirstea a avut un schimb de replici…

- Sorana Cirstea joaca in turul 2 la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște va juca astazi in manșa secunda a turneului de Grand Slam de la Paris. In prima partida, iubita lui Ion Ion Țiriac a trecut de nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA), scor 6-3, 6-3. Sorana Cirstea o va antalni acum pe americanca…

- Cu cine joaca Sorana Cirstea in turul 2 la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște a fost prima romanca ce a evoluat pe zgura pariziana la turneul de Grand Slam. Ea a invins-o in prima manșa pe pe nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA). Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-3. Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea, la „munca de jos” la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște se pregatește sa ia startul in competiția de Grand Slam de la Paris. Iubita lui Ion Ion Țiriac vine dupa o infrangere jenanta, in primul tur la Strasbourg, in fața unei adversare clasata pe locul 348 WTA. Și asta in condițiile…

- Sorana Cirstea debuteaza in turneul de la Istanbul. Jucatoarea din Targoviște iși va apara titlul cucerit, anul trecut, in competiția WTA 250. Ea a invins-o in finala din 2021 pe belgianca Elise Mertens, scor 6-1, 7-6. Iubita lui Ion Ion Țiriac și-a adjudecat, cu acea ocazie, cel de-al doilea trofeu…

- Sorana Cirstea, mesaj optimist inainte de sezonul pe zgura. Jucatoarea din Targoviște a implinit 32 de ani, pe 7 aprilie. Iubita lui Ion Ion Țiriac se pregatește pentru participarea la turneul de la Istanbul, pe care l-a caștigat anul trecut fara sa piarda niciun set. Sorana Cirstea s-a autoincurajat…