- Sophie Turner, vedeta din seria „Game of Thrones”, a depus joi o petiție in New York, prin care i-a cerut lui Jonas sa-i returneze copiii acasa, in Anglia, potrivit documentelor judecatorești obținute de CNN.

- Lovitura pentru Klaus Iohannis, USR și Forța Dreptei: ultima decizie luata de CCRCurtea Constitutionala a decis sa amane, pentru data de 3 octombrie, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii pentru modificarea legii 287/2009 privind Codul civil, informeza News.ro.. Aceasta sesizare a fost…

- Dupa anunțul divorțului dintre Joe Jonas și Sophie Turner, actrița din Urzeala Tronurilor trece printr-o campanie agresiva de critici cu privire la implicarea ei in creșterea copiilor, generand susținere din partea mamelor care muncesc.

- Cantaretul american Joe Jonas a depus marti actele prin care a cerut divortul de actrita engleza Sophie Turner, devenita celebra dupa ce a interpretat personajul Sansa Stark in serialul TV "Game of Thrones", informeaza DPA.Joe Jonas, in varsta de 34 de ani, a declarat ca aceasta casatorie este "iremediabil…

- Lovitura dura pentru Simona Halep. Organizatorii de la US Open 2023 nu au ezitat nicio clipa și au exclus-o de la aceasta competiție, dupa ce sportiva din Romania nu a reușit sa scape de suspendarea provizorie pe care a dictat-o Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis pe data de 7 octombrie.…