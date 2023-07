Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia care a vandut ilegal, in decursul mai multor ani, o cantitate totala de aproape 13 tone de tutun, a scapat de latura penala a dosarului, dar trebuie sa plateasca daune uriașe catre Autoritatea Vamala Romana.

- Comisia Europeana a aprobat marți, 27 iunie, plata parțiala a banilor pentru cererea de plata cu numarul II a Romaniei din PNRR, din cauza ca nu au fost indeplinite doua jaloane din zona de energie.Pentru ca Bruxelles-ul sa aprobe cererea de plata numarul doi, Romania a avut de indeplinit 49 de jaloane.…

- Theodora si Mihai Mincu au primit hotelul de 5 stele de la George Becali, care l-a cumparat in 2021 de la Interagro, grupul omului de afaceri Ioan Niculae, in cadrul unei licitatii, pentru un pret de 6,8 milioane euro. Ioan Niculae modernizase fostul hotel Carmen cu circa 10 milioane de euro si l-a…

- Clubul turc Trabzonspor ar fi batut palma cu Parma pentru transferul mijlocașului roman Dennis Man (24 de ani). „Pentru Orsic și Petkovic (n.r. - de la Southampton, respectiv Dinamo Zagreb) ne-au cerut cate 4 milioane de euro. Nu vom plati sumele astea. In afara de ei, un transfer este rezolvat, iar…

- Este unul dintre alimentele care au cei mai mulți adepți. Cererea pe piața crește anual in cazul acestuia. Pe rafturile supermarketurilor este disponibil intr-o mulțime de variante, fiind o placere și pentru copii, și pentru adulți. Afla in randurile de mai jos care este produsul care va disparea din…

- In urma cu scurt timp, constructorul britanic de automobile a lansat noul DB12. Un Super Tourer care vine sa inlocuiasca vechiul DB11. Noul Aston Martin DB12 este echipat cu un motor V8 de 4.0 litri, biturbo, care licreaza 680 de cai putere și 800 Nm. In aceste condiții, mașina atinge 100 de km/h in…

- Un ceas care i-a apartinut ultimului imparat al Chinei, Puyi, din dinastia Qing, a carui viata a stat la baza filmului recompensat cu noua premii Oscar „The Last Emperor”, a fost vandut cu pretul record de 5,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate marti la Hong Kong, informeaza Reuters,…

- La mai bine de un an dupa ce și-a incetat activitatea in Rusia, Volkswagen tocmai a anunțat ca a vandut una dintre uzinele sale din aceasta țara. Mai exact, este vorba despre uzina de la Kaluga, care are o capacitate de 225.000 de vehicule produse pe an și peste 4000 de angajați. Potrivit informațiilor…