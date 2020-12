Sondaj: Mai mult de jumătate dintre angajați se așteaptă să primească primă sau cadouri de Crăciun In ciuda dificultaților economice create de pandemie, angajații au ramas optimiști și se așteapta sa primeasca prime sau cadouri de Craciun, conform unui sondaj realizat de BestJobs. Aproape 20% dintre angajații care au raspuns la sondajul BestJobs se așteapta la o prima de Craciun, in timp ce puțin peste 40% spera macar la un cadou simbolic din partea angajatorului cu ocazia sarbatorilor. Fie ca vorbim de bani sau de cadouri, aproape trei sferturi dintre respondenți sunt convinși ca valoarea acestora nu va fi mai mare decat anul trecut. Mai exact, aproape 30% dintre angajați se așteapta ca bugetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

