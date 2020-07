Stiri pe aceeasi tema

- SONDAJ CURS. Potrivit cercetarii sociologice, PNL si PSD se mentin pe primele doua locuri in optiunile romanilor, cu aceleasi scoruri ca in urma cu o luna, cu un avataj de 5% pentru PNL. Alianta USR-PLUS se afla pe locul 3, cu 16%. Pro Romania a inregistrat o usoara scadere, la 7%, dupa o perioada…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, prin interviuri fata in fata, dupa o perioada in care pandemia a permis doar interviurile telefonice, arata ca viitorul parlament va fi controlat la limita de o eventuala alianta intre PNL, USR, PLUS si PMP. Potrivit…

- "Contrazic aceasta informatie (conform careia PNL a scazut in sondajele de opinie - n.r.). In general, se dau publicitatii sondaje de opinie cu scopul de a manipula. Partidul National Liberal sta bine in sondaje si cei care dau publicitatii sondajele urmeaza sa creeze aceasta perceptie ca Partidul…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de tip Omnibus pentru Muncipiul București. Este primul sondaj realizat in Capitala dupa Criza Covid-19. Cercetarea sociologica arata o lupta stransa intre PNL și PSD pentru intaietate, dar și un joc foarte interesant…

- Cel mai recent sondaj CURS arata ca PNL si PSD se afla la o distanta de doar 5 procente. Liberalii se mentin la 32%, la fel ca in precedentul sondaj CURS, insa social-democratii au scazut de la 29% la 27%. Potrivit cercetarii sociologice realizate in perioada 14-29 mai, singura crestere se inregistreaza…

- PNL si PSD se afla la o distanta de doar 5 procente, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala. Liberalii se mentin la 32%, la fel ca in precedentul sondaj CURS, insa social-democratii au scazut, de la 29%, la 27%. Cercetarea sociologica facuta in perioada…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cea mai noua cercetare de tip OMNIBUS. Sondajul realizat a fost realizat in ultima parte a Starii de urgența (4-14 mai) și arata o situație politica complicata. PNL și-a accentuat scaderea, PSD și-a consolidat poziția, in timp ce …

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a realizat in prima saptamana din luna aprilie un sondaj cu privire la epidemia de coronavirus si efectele acesteia asupra economiei. Potrivit cercetarii sociologice, peste 70% dintre romani sunt convinsi ca dupa epidemie va urma o criza economica…