SONDAJ: Cumpărătorii anticipează scăderi de preţuri la locuinţe, în timp ce proprietarii se aşteaptă la creşteri în 2024 ”O mare parte dintre cei care planuiesc sa faca o achizitie imobiliara in 2024 anticipeaza o scadere a preturilor locuintelor (60% dintre respondenti). In acelasi timp, proprietarii care vor sa vanda sau sa inchirieze se asteapta in cea mai mare parte ca preturile sa creasca, atat la apartamentele de vanzare (39% dintre respondenti), cat si la locuintele in chirie (40%). In ceea ce priveste evolutia dobanzilor la creditele ipotecare in 2024, majoritatea respondentilor (38%) prevad o scadere a acestora”, conform ultimului sondaj realizat in randul utilizatorilor Storia, platforma de imobiliare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

