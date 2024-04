Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul din procesul penal al lui Donald Trump la New York i-a impus marti restrictii de comunicare, in special in ceea ce priveste martorii, juratii si personalul instantei, relateaza AFP.

- Avocații lui Donald Trump spun unei curți de apel din New York ca este imposibil pentru el sa depuna o garanție care sa acopere suma totala a unei hotarari de frauda civila de 454 de milioane de dolari in timp ce face apel. Avocații fostului președinte scriu intr-un dosar al instanței ca „obținerea…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus vineri o garanție de 91,6 milioane de dolari la un tribunal federal din New York, pentru a putea face apel la condamnarea in procesul de calomnie intentat de scriitoarea E. Jean Carroll, arata un document judiciar consultat de AFP, noteaza Agerpres.

- Donald Trump a depus marturie in fata unei instante din New York, ca parte a apararii sale intr-un caz de defaimare intentat de cronicara de moda E. Jean Carroll, scrie Rador Radio Romania.Judecatorul i-a spus fostului presedinte ca nu poate face declaratii punand sub semnul intrebarii decizii anterioare…