- Prima misiune americana privata care tinteste o aselenizare in ultima jumatate de secol a intampinat probleme. Compania Astrobotic, care se afla in spatele proiectului, a declarat ca sonda a suferit o "anomalie" care a impiedicat-o sa-si indrepte in mod stabil panourile catre Soare, relateaza BBC. Modulul…

- Sonda spațiala Peregrine, pusa de racheta Vulcan luni dimineața pe traiectoria catre Luna are probleme tehnice care ar putea insemna ca misiunea va eșua. Cei de la compania Astrobotic vorbesc despre o „anomalie” și spun ca vor reveni cu mai multe date. Sonda cantarește 1,2 tone și are 20 de instrumente…

- ​O racheta nou-nouța denumita Vulcan Centaur a fost lansata luni dimineața de la Cap Canaveral și a trimis in spațiu o sonda denumita Peregrine, care a fost dezvoltata de un startup denumit Astrobotic. Misiunea este ca sonda sa ajunga pe suprafața Lunii la data de 23 februarie și ar fi pentru prima…

- Kremlinul a declarat joi ca "spera" ca alesii americani sa inceteze sa "arda" banii Statelor Unite in Ucraina, la cateva ore dupa ce Congresul SUA a esuat in a avansa cu adoptarea unui pachet financiar masiv pentru Ucraina si Israel, relateaza AFP, preluata de

- Presedintele rus Vladimir Putin incearca sa profite de razboiul dintre Israel si Hamas pentru a reduce sprijinul Occidentului pentru Ucraina, unde fortele ruse vor castiga daca SUA vor inceta sa sprijine Kievul, au atentionat marti doi ministri americani, informeaza AFP."Putin cauta cu adevarat sa…

- Lansarea noii rachete Vulcan Centaur, programata pentru 24 decembrieO noua racheta americana, Vulcan Centaur, va efectua zborul inaugural in ajunul Craciunului, a anuntat miercuri grupul industrial United Launch Alliance (ULA), cu misiunea de a contribui la ambitiile selenare ale Statelor Unite,…

- Șeful Consiliului Național de Securitate Israelian, Tzachi Hanegbi, spune ca Israelul nu a primit nicio avertizare, așa cum s-a afirmat, din partea Egiptului inainte de atacul distrugator al Hamas.Hanegbi a recunoscut ca a greșit in analizele sale in care afirma ca Hamas nu va avea curajul sa atace…

- NASA trimite o sonda catre Psyche și va fi pentru prima oara cand omenirea exploreaza un asteroid metalic. Sonda are de parcurs 3,5 miliarde de km și ar trebui sa ajunga la Psyche in 2029, urmand sa-l studieze inca doi ani și doua luni. Sonda NASA se va apropia la 75 km de asteroid și va incerca sa…