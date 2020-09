Stiri pe aceeasi tema

- Liga 3 ESEC… Sporting Juniorul Vaslui a pierdut meciul din prima etapa a Ligii 3, scor 0-1, in deplasare, cu Somuz Falticeni. Unicul gol al partidei a fost marcat de Julei (min. 59) dintr-un penalty contestat de vasluieni. Oficialii clubului vasluian pun acest esec si pe seama arbitrajului ostil de…

- Foresta Suceava și-a revenit oarecum dupa eșecul surprinzator din prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Daca in prima runda elevii lui Dorin Goian și Daniel Balan au fost invinși acasa de Știința Miroslava, in etapa a II-a ei s-au impus pe terenul gruparii Ceahlaul Piatra Neamț cu scorul…

- FC Farul si Gloria Buzau se intalnesc sambata, de la ora 11.00, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta. "Marinariildquo; se afla pe locul sase in clasament, in timp ce echipa din Crang ocupa pozitia a noua. Runda trecuta, in disputa cu ASU Poli Timisoara, Farul a inregistrat prima infrangere…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor 10 serii ale Ligii a III-a pentru sezonul urmator. Cele trei grupari sucevene inscrise in competiție, Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni au fost repartizate in Seria I, alaturi de alte șapte formații: Ceahlaul Piatra Neamț, Bradu Borca,…

- CS Ocna Mureș, Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 conjudețene ce activeaza in eșalonul terț, au fost repartizate in Seria a IX-a a Ligii a 3-a in ediția 2020 – 2021. Prima etapa programeaza meciurile: Sanatatea Cluj – Unirea Dej, Unirea Alba Iulia – CSO Cugir, Unirea…

- Pentru FC Viitorul II vor evolua in Ligaa 3 a, preponderent, jucatorii echipei U 19 de la FC Viitorul.Dupa o pauza de trei ani, echipa a doua a FC Viitorul se va alinia din nou la startul campionatului Ligii a 3 a, urmand a evolua in seria a treia.Sezonul 2020 202 va incepe pe 12 septembrie, data la…

- Liga 3 REUSITA… Sporting Juniorul Vaslui si-a continuat seria meciurilor de pregatire pentru startul Ligii 3, editia 2020-2021, intalnind in deplasare pe CSM Pascani, formatie din acelasi esalon valoric. „Galben-verzii” au dominat jocul si s-au impus cu 2-0, ambele goluri fiind reusite de Octav Cracea.…