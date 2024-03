Somuz Falticeni a incheiat seria meciurilor de pregatire cu o victorie. Echipa antrenata de Daniel Stoica a caștigat sambata, pe terenul Stiinței Miroslava, cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat de Pantea, in minutul 75. In precedentele jocuri de verificare, toate disputate in deplasare, gruparea falticeneana a inregistrat urmatoarele rezultate: 1-2 cu LPS Suceava, 2-2 […] The post Șomuz Falticeni a incheiat cu un success seria amicalelor din aceasta iarna first appeared on Suceava News Online .