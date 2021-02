Stiri pe aceeasi tema

- Nu slabești dormind pur și simplu. Firește ca nu e atat de simplu, dar procesul de slabire are legatura destul de mare cu somnul. De cate ori ai mancat ieri pe parcursul zilei? Sunt șanse destul de mari ca raspunsul sa fie de prea multe ori ca sa-mi amintesc. Mulți dintre noi mancam mult prea des, de…

- CHIȘINAU, 18 ian - Sputnik. Luni, 18 ianuarie, cerul va fi variabil – la anumite intervale orare va straluci și Soarele pe cer. Noaptea, izolat, va ninge slab, in special in raioanele de nord și de centru. Și pe parcursul zilei vor cadea niște fulgi de nea, insa precipitațiile nu vor fi esențiale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua informare de precipitații mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului și polei, valabila in jumatatea de sud a țarii de sambata, ora 23.00, pana marți, ora 06.00.In intervalul menționat, in…

- Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 23:00 – 12 ianuarie, ora 06:00Fenomene vizate: precipitații mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ; intensificari temporare ale vantului, poleiZone afectate: jumatatea de sud a țariiIn intervalul menționat, in jumatatea de sud a țarii…

- Eveniment 33 de intervenții pentru pompierii militari, in 24 de ore decembrie 15, 2020 10:15 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 33 de evenimente, dintre care 21 sunt cazuri care au vizat paramedicii…

- Peste 40 de jurnalisti si lucratori din media din intreaga lume au fost ucisi si alti peste 200 au fost arestati pe parcursul lui 2020 in timp ce isi faceau meseria, releva un raport sumbru publicat in ajunul Zilei internationale a Drepturilor Omului, marcata joi, transmite dpa.

- Riscul de infarct miocardic poate fi redus considerabil printr-un obicei ce scade tensiunea arteriala, potrivit rezultatelor unui nou studiu. Potrivit acestui studiu, un pui de somn in timpul zilei scade tensiunea arteriala la fel de mult ca reducerea consumului de sare și alcool. Astfel, riscul de…

- Așa numitul minister de interne de la Tiraspol a anunțat azi ca anuleaza timp de o zi interdicția de circulație pentru cetațenii din stinga Nistrului care vor dori sa participe la scrutinul prezidențial de pe 15 noiembrie. Potrivit unui comunicat afișat pe site-ul acestei instituții, condițiile sint…