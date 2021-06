Somn ușor, vise plăcute! Probabil ați aflat ca avocatul poporului a fost demis. Totuși, aproape nimeni nu v-a spus ca nu exista nici un text legal care sa prevada faptul ca daca se respinge raportul sau de activitate, acesta se considera demis. Avocatul poporului nu este șeful TVR, care poate fi demis in acest mod, pentru ca exista prevedere […] Articolul Somn ușor, vise placute! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

