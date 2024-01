Soluții contra cancerului de col uterin: Testare. Screening. Vaccinare anti-HPV In fiecare zi, noua romance sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, jumatate cu varste sub 50 de ani. Testarea, screening-ul și vaccinarea anti-HPV pot preveni și depista boala in stadii incipiente cu șanse mari de vindecare, subliniaza medicii. Institutul Oncologic din Cluj Napoca a testat circa 80.000 de femei, dintre care 7.000 au fost descoperite cu leziuni ale colului, iar la 3.550 s-a confirmat cancerul de col uterin. Testarea a fost efectuata in perioada 2018-2023 in regiunea Nord-Vest și Vest in cadrul programului național de screening. ”Frecvența cancerului de col uterin este deosebit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

