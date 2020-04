Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele aproape 45.000 de cadre didactice din judetul Buzau, 226 nu au reusit sa predea cursuri on-line elevilor, iar 10.000 de elevii buzoieni nu au reusit sa intre in legatura cu profesorii pentru putea continua scoala in conditiile impuse de pandemie.

- Gruparea din Liga a II-a, FC Arges a anuntat marti ca a decis suspendarea tuturor contractelor angajatilor pe perioada starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID-19, urmand ca sportivii si personalul angajat sa primeasca 75 % din salariul mediu brut pe economie, conform ordonantei 32 a Guvernului.…

- Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de The post Au fost aprobate normele pentru programul prin care elevii primesc hrana appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- AJUTOR… In baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, pentru un numar de 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat din toata tara, din care cateva sunt din judetul Vaslui,…

- Expertii Bitdefender recomanda utilizatorilor de Internet sa descarce declaratiile pe proprie raspundere doar de pe site-ul Guvernului si anunta ca a blocat o serie de pagini neoficiale pentru tentativa de frauda. "Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda cetatenilor…

- Ziarul Unirea IPJ Alba a demarat o campanie ce vizeaza siguranța copiilor pe internet, pentru peste 300 de elevi din Alba Iulia și Cugir IPJ Alba a demarat o campanie ce vizeaza siguranța copiilor pe internet, pentru peste 300 de elevi din Alba Iulia și Cugir Peste 300 de elevi din Alba Iulia și Cugir…

- Premierul desemnat, Florin Citu, a declarat ca in cel mai scurt timp va prezenta Parlamentului lista Guvernului si a programului de guvernare si si-a exprimat speranta ca PSD "nu va mai tergiversa" procedurile de investire. "Este o propunere care ma onoreaza si care ma incarca de responsabilitate,…

- Deputatul de Arges, Simona Bucura Oprescu atrage atenția ca PNL nu este preocupat economia țarii si nici de educație.Singura preocupare este sa modifice din mers in interes propriu legislația electorala. “PNL calca democrația in picioare! In ședința de astazi a Guvernului a fost introdus pe ordinea…