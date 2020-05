Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca propune ca personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), aflat in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus, sa beneficieze de stimulente financiare la fel ca personalul din sistemul medical.Potrivit unui comunicat…

- Responsabilii din cadrul primariei Chișinau au reușit renegocierea tarifului de transportare a medicilor catre serviciu și spre domiciliu. Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de facebook, primarul general al capitalei, Ion Ceban. ”Astfel, daca pina acum prețul era de 8 lei per km, acum acesta va fi…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța, miercuri, lansarea publica a Platformei de monitorizare a infectarii cu SARS-CoV-2 a salariaților din sanatate, creata in cadrul Centrului de Cercetare și...

- In data de 07 aprilie 2020 erau confirmați pozitiv SARS-CoV-2 un numar de 1087 salariați din sanatate. 25% din totalul cetațenilor infectați sunt salariați din sanatate. Procentul salariaților din sanatate infectați (din total salariați) este de 0,543%, adica aproape 20 de ori (19,68) mai mare decat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat la Deva, a declarat ca fosta conducere a Spitalului Judetean de Urgenta a demisionat pentru ca nu a facut fata situatiei create de pandemia de...

- O parte din colectivul medical de la Spitalul Municipal din Timișoara trage un semnal de alarma in ceea ce privește perioada urmatoare in contextul pandemiei de coronvairus, aceștia spunand ca intra in razboi „cu mainile goale”. Personalul medical deplange lipsa echipamentelor de protecție și spun ca…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru spune ca testarea persoanelor din aglomerarile urbane mari va incepe cu Bucurestiul si se va face in etape, in primul rand fiind vizat personalul medical. „In Bucuresti, dupa personalul medical incepem cu testarea fiecarui cartier in parte. Pacientii…

- Viorel Rotila, președintele Federația „Solidaritatea Sanitara” a tras atenția ca in unitațile sanitare nu lipsesc doar echipamentele individuale de protecție, ci și procedurile adecvate.