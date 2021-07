Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 iulie, in Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate. In cursa electorala au fost inregistrate 20 de partide politice, doua blocuri electorale și un candidat independent. In total, la cele 101 locuri de deputat in parlamentul țarii au pretins 1.791 de persoane. © Sputnik / Miroslav…

- Masurile luate de statele europene pentru stoparea transmiterii variantei Delta a virusului vin prea tarziu, iar in scurt timp, aceasta tulpina mai contagioasa, depistata inițial in India, va deveni dominanta in UE, spun experții citați de CNBC. Soluția pentru reducerea numarului de infectari, de spitalizari…

- Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul trimestru din 2021, cu 76,2%, de la 3.851.100 pasageri la 916.500, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat…

- Veste buna pentru microbisti. Asteptarea a luat sfarsit. Una dintre cele mai asteptate competiții ale verii, Campionatul European de fotbal, va incepe maine. Terasele si restaurantele sunt pregatite pentru marele eveniment. Ne ofera detalii Stefan Glevesan, administratorul unei terase de pe strada Republicii:…

- Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 173.000.000 de cazuri si peste 3.700.000 decese, pana la 7 iunie 2021La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 2.952.211 de la 170.377.345 cazuri in 31 mai, la 173.329.556 cazuri in…

- ”Avand in vedere imbunatatirea situatiei epidemiologice in Regatul Unit, (autoritatile ruse au) decis sa nu prelungeasca suspendarea traficului aerian”, care urmeaza sa fie reluat incepand de miercuri, a anuntat organul guvernamental rus insarcinat cu luta impotriva covid-19, potrivit agentiilor ruse…

- Pashinyan a mulțumit președintelui SUA intr-o postare pe Facebook pentru aceasta „masura foarte puternica fața de justiție și adevar istoric” și care ofera „un sprijin neprețuit descendenților victimelor genocidului armean”. Joe Biden a recunoscut genocidul armean sambata, devenind primul președinte…

- PodcasturiVaccinul chinizesc: Ce spun specialiștii despre eficiența acestuia In cadrul emisiunii "Logica Puterii", șefa catedrei Epidemiologiei a Universitații de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Angela Paraschiva, a vorbit despre eficiența vaccinului chinezesc pe care Republica…