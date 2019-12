Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul turistului roman s-a schimbat in ultimii ani in privinta locurilor alese pentru petrecerea Sarbatorilor de Craciun, in conditiile in care tot mai des ies din sfera spatiului familial, preferand sejururi cu activitati dinamice si diverse, in detrimentul celor clasice cu continut exclusiv…

- Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi este abilitat sa comunice urmatoarele: Programul de lucru cu publicul de la ghișeele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, pentru perioada sarbatorilor de iarna, va fi astfel: in zilele de luni, 23 decembrie…

- Pentru perioada Sarbatorilor de iarna de anul acesta, foodpanda.ro, una din cele mai mari platforme de food ordering din Romania, estimeaza o crestere cu 150% a comenzilor online de mancare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar valoarea medie pe care o vor cheltui clientii pentru o…

- Pentru perioada Sarbatorilor de iarna de anul acesta, foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, estimeaza o creștere cu 150% a comenzilor online de mancare, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Potrivit estimarilor companiei, valoarea medie pe care o vor cheltui…

- Alexandru Croitoru, directorul Loteriei Romane, susține ca in primele 11 luni ale anului 2019 au fost caștiguri de 204 milioane de euro. De asemenea, acesta susține ca decembrie este Luna Cadourilor, așa ca pentru perioada Sarbatorilor le-au pregatit jucatorilor o serie de surprize.''Decembrie…

- Mama Deliei a avut grave probleme de sanatate. Medicii i-au descoperit o tumora. Interpreta de muzica populara a declarat ca nu poate face lucrurile pe care le facea inainte. Cum se simte acum? Gina Matache, mama Deliei, grave probleme de sanatate Gina Matache, mama Deliei, a trecut printr-o perioada…

- In perioada Sarbatorilor de iarna, Primaria Zalau va aduce in municipiu atmosfera Craciunului prin mai multe activitați și evenimente specifice, dar mai ales, așa cum s-a intamplat an de an, iluminatul festiv. Astfel, Targul de Craciun, colinde, iluminatul festiv și alte acțiuni menite sa marcheze sosirea…

- Perioada sarbatorilor de iarna este preferata copiilor. Cu o mulțime de surprize pentru cei mici, magia Craciunului ii cuprinde cu mult timp inainte de a veni Moș Craciun datorita activitaților distractive pe care le pot face in aceasta perioada. Și pentru ca nu poți intra mai bine in spiritul sarbatorilor…