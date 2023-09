Stiri pe aceeasi tema

- Sofia va gazdui in perioada 14-17 septembrie cea de-a 11-a editie a festivalului de muzica in aer liber Wrong Fest 2023.La eveniment vor participa peste 20 dintre cei mai buni muzicieni de rock alternativ din lume, intre care si trupa croata de psihedelic/progresiv/post rock Daliborovo Granje, trupa…

- Ajuns la a XIII-a ediție, Festivalul Dulceții de la Brebu va avea loc week-end-ul viitor, pe 26 și 27 august, pe platoul din fața Primariei comunei Brebu. De altfel, evenimentul este organizat de Primaria și Consiliul Local Brebu.

- Primul weekend din septembrie 2023 ne gasește din nou in Parcul Etnografic, de data asta la cea de-a XI-a ediție Jazz in the Park, anunța organizatorii. Se anunța o ediție de neratat, intr-unul dintre cele mai vechi parcuri ale Clujului, incarcat de istorie și natura, și ușor accesibil. E un spațiu…

- Grupul de datini și tradiții al satenilor din Negreni, județul Cluj, a fost premiat la cea de-a 60 ediție a Festivalului TKB- Tygodnia Kultury Beskidzkiej și a 32- a ediție internaționala (Saptamana Culturii Beskidzkiej) din Polonia, evenimente care au avut loc in perioada 28 iulie – 7 august 2023.…

- Peste 6000 de participanți au fost prezenți la cea de-a treia ediție a Festivalului de Teatru și Film „Șerban Ionescu”, festivalul care reunește tinerii creatori și artiștii consacrați la malul marii. Intre 22 și 29 iulie, pe parcursul celor opt zile, pub

- Organizatorii festivalului Untold, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 3-6 august, se asteapta ca la editia din acest an sa participe peste 400.000 de persoane si ca in oras sa intre peste 80 de milioane de euro in cele patru zile ale festivalului. „Va fi cea mai frumoasa editie de pana acum,…

- O noua ediție a festivalului care dorește sa reinvie pentru contemporani momente semnificative din epoca stramoșilor daci va avea loc intre 14 și 16 iulie, la Magura Uroiului, langa Simeria (județul Hunedoara). Cea de-a XIII-a ediție a festivalului „Sub semnul lupului” va reuni peste 300 de actori specializați…