- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce a pierdut controlul asupra TIR-ul pe care il conducea, iar acesta a lovit doi stalpi si un cap de pod si s-a rasturnat, pe DN 1, in judetul Cluj. Soferul a ramas incarcerat, fiind scos de echipajele de pompieri, insa avea leziuni incompatibile cu viata.…

- ȘOCANT… Tragedia a avut loc in ultima zi a lunii mai, pe DN 15D, in comuna Ștefan cel Mare. Adolescentul de 13 ani plecase pe bicicleta sa-i aduca mamei lui o sticla cu apa. Nu a mai apucat, pentru ca a fost lovit de bara din spate a unei betoniere. Șoferul, un barbat de 47 […] Articolul Sfarșit cumplit…

- TRAGEDIE… Un barbat in varsta de aproximativ 53 de ani din comuna Oprișița a avut parte de o moarte cumplita, dupa ce tractorul pe care-l conducea a scapat de sub control, strivindu-l. Incidentul s-a petrecut marți, la amiaza, in satul Teișoru din comuna Pușcași, unde barbatul a mers cu tractorul pentru…

- UPDATE: Barbatul care a suferit un accident și s-a rasturnat cu ATV-ul, are 32 de ani, este din comuna Perieni și a decedat, in ciuda manevrelor de resuscitare ale cadrelor medicale ale Ambulanței SAJ Vaslui, cu medic. Tragicul accident a avut loc la Cotu Negru, un cartier marginaș din Barlad, la capatul…

- Un șofer din Bulgaria a murit dupa ce tirul pe care-l conducea a lovit un cap de pod de pe DN 7, in județul Valcea. Accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marți. Traficul auto prin zona a fost blocat zeci de minute deoarece mașina s-a rasturnat și din ea a curs motorina.Accidentul a avut loc…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica in centrul Capitalei. Un barbat de 35 de ani a murit, dupa ce a fost lovit de o mașina. Traficul este blocat la aceasta ora in zona. Potrivit surselor Digi24, la volan era actrița Monica Odagiu. ACTUALIZARE 18.56 La volanul mașinii era actrița Monica Odagiu,…

- Accident teribil in județul Galați. O tanara șoferița de 25 de ani a murit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN25, a fost aruncata in exterior și prinsa sub cupola autoturismului. Poliția Galați a fost sesizata telefonic la 112, cu privire la faptul ca, pe DN 25, intre localitațile Piscu și Vameș,…